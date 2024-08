Havenkade Battenoord wordt hersteld

Het Waterschap Hollandse Delta gaat de schade aan de verzakte kade in de haven van Battenoord repareren. Een deel van de kade is in november 2023 ingezakt. Het is niet bekend waardoor de schade is ontstaan. De kade is daarna afgezet omdat het gevaar opleverde voor mensen die gebruikmaken van de haven en de steigers.

De haven in Battenoord is één van de vier havens op Goeree-Overflakkee waarvan het waterschap eigenaar is. De haven is sinds 1981 de thuisbasis van de watersportvereniging Battenoord. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in oktober 2024. Het talud wordt verflauwd met basalton, dat onderhoudsvriendelijker en duurzamer is. Het waterschap heeft hierover contact met de watersportvereniging.



Door Internetredactie Omroep Archipel