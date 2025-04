Havo-5 sportklas van CSG Prins Maurits sport hele nacht voor Calando

Havo-5 leerlingen van de CSG Prins Maurits die het vak Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) volgen, hebben zich een avond en nacht lang sportief ingezet voor het goede doel. Met hun inspanningen wisten zij een indrukwekkend bedrag van € 2.186,- in te zamelen voor Calando.

Het vak BSM heeft als doel sport te combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Met deze actie wil de CSG Prins Maurits een waardevolle bijdrage leveren aan de omgeving.

Ze kijken met trots en dankbaarheid terug op een zeer geslaagde editie. De energie, inzet en betrokkenheid van de leerlingen waren hartverwarmend. Niet alleen hebben ze sportieve grenzen verlegd, maar ook een blijvende impact gemaakt voor een goed doel.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel