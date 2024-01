Heinenoordtunnel dit weekend gesloten

De Heinenoordtunnel is dit weekend in de richting van Rotterdam gesloten wegens werkzaamheden. Van vrijdag 19 januari 2024 22:00 uur tot maandag 22 januari 05:00 uur wordt doorgaand (vracht)verkeer naar Rotterdam omgeleid via de A17, A16 en A15.

Als de Heinenoordtunnel gesloten is, is ook de landbouwbuis van de Tweede Heinenoordtunnel gesloten. Deze wordt gebruikt voor lijnbussen en hulpdiensten. De bussen blijven volgens de normale dienstregeling rijden. De Landbouwbuis is 's nachts wel open. De buis voor fietsers blijft altijd open.

Tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel is de Kiltunnel richting Dordrecht tolvrij. De overtocht via het veer bij Nieuw-Beijerland is tolvrij voor (brom)fietsers en motoren. Kijk voor meer informatie over de renovatie en de planning van de afsluitingen www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel



Door Internetredactie FlakkeeNieuws