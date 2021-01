Helaas ook in 2021 geen Tulpenwandeltocht

De organisatie van de Tulpenwandeltocht heeft na uitgebreid overleg besloten om de 9e editie van de Tulpenwandeltocht in 2021 niet te organiseren. Ze stellen hiermee de trouwe deelnemers teleur maar de gezondheid van de deelnemers en de vrijwilligers staat voorop.

“We zitten nog midden in de coronacrisis en het ziet er naar uit dat dit in april van dit jaar nog steeds gaande zal zijn. De maatregelen die nu gelden zullen naar verwachting in april nog steeds (deels) gelden en dat is niet te combineren met het evenement wat wij voor ogen hebben.” aldus de organisatie.

Ze hopen dat de situatie er in 2022 een stuk rooskleuriger uit zal zien en dat ze dan weer vol overgave de Tulpenwandeltocht kunnen organiseren. De volgende editie van de Tulpenwandeltocht staat gepland voor (paas)zaterdag 16 april 2022.