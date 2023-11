Help een ander en word Secret Santa

In 2019 organiseerde de stichting Hart van Goeree-Overflakkee voor het eerst het Secret Santa-evenement op het eiland. Het overweldigende succes heeft ertoe geleid dat dit jaar het eerste lustrum van het initiatief wordt gevierd.

Hart van Goeree Overflakkee wil een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin mensen meer naar elkaar omkijken en zorg dragen voor hun naasten. Secret Santa draait om kleine gebaren zoals een luisterend oor, aandacht, of liefdevolle gebaren, en het echt zien van anderen te midden van het vaak hectische leven.

Bij dit initiatief melden mensen zich aan als Secret Santa, die vervolgens een anoniem verwenpakket samenstellen voor een ander individu of gezin dat wel een positieve boost kan gebruiken. Of het nu financiële zwaarte is, een emotioneel moeilijke periode, of andere uitdagingen, het doel is om licht te brengen in de duisternis.

Hoe werkt het?

Deelnemers worden in het geheim aangedragen door inwoners van Goeree-Overflakkee, die de stichting voorzien van informatie over hun situatie. De organisatie koppelt vervolgens anoniem de Secret Santa's aan deze personen/gezinnen. De Secret Santa stelt een verwenpakket samen, dat aan de stichting wordt aangeboden voor verdere afwikkeling en bezorging op het juiste adres.

Waarom de anonimiteit?

De kracht van het verwenpakket ligt in de verrassing. De ontvangers voelen zich minder eenzaam, ervaren warmte en krijgen kracht om door te gaan. Een echt "lichtpuntje" in de donkere dagen.

Hoe kunt u meedoen?

Aanmelden als Secret Santa, een ontvanger voordragen of een donatie doen kan via onze website: www.hartvangoereeoverflakkee.nl/secret-santa-2022. Aanmeldingen voor ontvangers zijn mogelijk tot 25 november 2023. Secret Santa's krijgen daarna te horen welk pakket ze mogen samenstellen, en op 14/15/16 december worden deze ingenomen voor bezorging op 18 december.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws