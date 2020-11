Help een ander en word Secret Santa

De feestdagen in de decembermaand komen er weer aan. Voor veel mensen is het een gezellige en leuke maand. Er zijn ook veel mensen die juist deze maand extra ervaren hoe donker en uitzichtloos hun situatie op dat moment is. Stichting Hart van Goeree-Overflakkee wil deze mensen, deze gezinnen, laten merken en laten voelen dat er aan hen gedacht wordt.

“In onze optiek is er niets mooiers dan onze eigen rijkdom te delen met anderen, bij een ander een glimlach op het gezicht te toveren, een warm gevoel in andermans hart te creëren. Zodat zij weten dat ze er niet alleen voor staan, dat er mensen zijn die aan hen denken, zodat ze weer moed hebben om verder te gaan.”, aldus de stichting.

Om dit te kunnen realiseren is Hart van Goeree-Overflakkee op zoek naar mensen, gezinnen, verenigingen, klassen en dergelijke die graag een Secret Santa willen worden en in het geheim een verwenpakket willen samenstellen voor een mede-eilandbewoner die dit momenteel nodig heeft.

U kunt zichzelf opgeven via www.hartvangoereeoverflakkee.nl. Op de site kunt u Secret Santa aanklikken en uzelf aanmelden. U geeft aan of u een pakket wilt samenstellen voor: alleenwonende, echtpaar, klein gezin (maximaal 2 kinderen) of groot gezin (meer dan 2 kinderen). U krijgt van de stichting een terugkoppeling met meer informatie. Opgeven kan tot en met 4 december 2020.

Op de website kunt u ook aangeven dat u iemand kent die zo'n lichtpuntje nodig heeft in de aankomende decembermaand. Dit kan iemand zijn die het financieel zwaar heeft, maar ook iemand die op emotioneel gebied een zwaar jaar heeft gehad en wel een opkikker kan gebruiken.