Help natuurbranden voorkomen

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk, een hete uitlaat van een auto in hoog gras of een achtergelaten stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een natuurgebied verwoest. Een natuurbrand ontstaat snel, zeker in droge periodes. Nu het zomerseizoen begonnen is en het risico op een natuurbrand groot is roepen de burgemeesters van Westvoorne en Goeree-Overflakkee inwoners, recreanten en toeristen op extra voorzichtig te zijn.

Goeree-Overflakkee en Westvoorne zijn prachtige gemeenten met veel natuur, duinen en stranden. Daar moeten we zuinig op zijn. Om het gebied mooi te houden moeten we samen natuurbranden zien te voorkomen. Een natuurbrand ontstaat snel, zeker in droge periodes als deze en wordt vrijwel altijd veroorzaakt door menselijk handelen. Het vuur verspreidt zich snel over een groot gebied en richt enorm veel schade aan.

Burgemeester Peter de Jong, gemeente Westvoorne: "Iedereen is welkom om in ons mooie gebied te recreëren. Zeker in de vakantietijd is het druk in onze natuurgebieden en omdat het merendeel van de branden door menselijk handelen ontstaat, is de kans op brand daardoor groter. Dus we roepen iedereen op om extra voorzichtig te zijn".

Een natuurbrand die grote schade kan aanrichten is zo ontstaan. Het achterlaten van een stuk glas werkt als een vergrootglas als de zon er volop op schijnt, of het weggooien van een sigarettenpeuk in het bermgras kan een enorme brand veroorzaken. En vaak wat mensen niet weten is dat bij het parkeren van je auto in hoog gras, een hete uitlaat in een mum van tijd een heel natuurgebied in brand zet. Afgelopen zomer zijn er op Goeree-Overflakkee veel berm- en natuurbrandjes geweest. Burgemeester Ada Grootenboer: "De grote angst voor mij is dat zo'n brand ook een recreatieterrein bereikt en er slachtoffers vallen".

Jan Tuns van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is, heeft nauw contact met de burgemeesters. Met elkaar moeten we duinbranden zien te voorkomen en als ze toch uitbreken zo snel mogelijk bestrijden. Jan: "Wat je ziet is dat onze zomers steeds warmer en droger worden waardoor een risico op een natuurbrand groter is. Een natuurbrand is bijna altijd het gevolg van menselijk handelen. Vaak zijn mensen zich onbewust van de gevolgen van hun gedrag daar willen we verandering in brengen".