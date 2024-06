Help PGGO bij het advies over hulpmiddelen en toegankelijkheid

Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee (PGGO) is een adviesorgaan dat opkomt voor de belangen van inwoners met een beperking. Op dit moment denkt het PGGO mee over het mobiliteitsplan van de gemeente, waarin de toekomst van verkeer en mobiliteit voor álle inwoners wordt vormgegeven. Het platform is daarom op zoek naar versterking van het bestuur.

PGGO adviseert inwoners van Goeree over hulpmiddelen en leveranciers. Ook controleren bestuursleden regelmatig een winkel of horecagelegenheid op toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel of met een andere beperking.

Een afvaardiging van PGGO neemt ook deel aan het regionaal reizigersoverleg, dat opkomt voor de belangen van alle reizigers in het openbaar vervoer in de regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Echter, de vergaderlocatie veroorzaakt logistieke problemen.

PGGO ontvangt subsidie van de gemeente en denkt mee over zaken zoals de invalidenparkeerkaart en de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen. Hoewel de intenties goed zijn, verloop volgens het bestuur van PGGO de uitwerking niet altijd vlekkeloos.



