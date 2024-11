Help Tim Hoek de Omroepvrijwilliger van het Jaar te worden

Als omroep zijn we ontzettend trots op al onze vrijwilligers. Eén van hen, Tim Hoek, is genomineerd voor de titel Omroepvrijwilliger van het Jaar. Het is een publieksprijs, dus Tim heeft uw stem hard nodig om deze prijs in de wacht te slepen. Stemt u ook op Tim?

Tim zet zich onder andere met hart en ziel in voor ons sportprogramma Sport Lokaal. Al die (voetbal)uitslagen die u hoort en ziet? Grote kans dat Tim deze online heeft gezet of heeft ingesproken. Zijn toewijding en enthousiasme maken hem een onmisbare kracht binnen ons team.

Stem nu en geef Tim de waardering die hij verdient

Laten we er samen voor zorgen dat Tim deze titel wint. Gun hem de erkenning voor zijn harde werk en stem op Tim via www.omroepvrijwilligervanhetjaar.nl. Het stemmen kost slechts een paar seconden.

De liefde voor de omroep zit in de familie, want Tim’s zoon Sem heeft ook zijn weg naar de microfoon gevonden. Samen met zijn vrienden maakt hij elke vrijdagavond een jongerenprogramma. Maar Sem doet meer: hij heeft een reportage gemaakt over zijn vader en zijn inzet voor de omroep. Bekijk de reportage hier.



Door Internetredactie Omroep Archipel