Hendrik Herweijer neemt afscheid van gemeenteraad

Fractievoorzitter Hendrik Herweijer van SGP Goeree-Overflakkee verlaat binnenkort de lokale politiek op Goeree-Overflakkee. Hij vindt het combineren van zijn werk in Den Haag met de intensieve politieke verantwoordelijkheden op het eiland te zwaar. Dat staat te lezen op de website van de lokale SGP.

Herweijer kijkt terug op een lange periode van politieke betrokkenheid, die begon in 2010 in de gemeenteraad van Dirksland. Hij heeft sindsdien verschillende rollen vervuld, waaronder die van steunfractielid, raadslid, en uiteindelijk fractievoorzitter van de eilandelijke SGP en regelmatig plaatsvervangend voorzitter in de gemeenteraad. "Het was altijd een voorrecht om als raadslid te dienen," vertelt Herweijer. "Ik heb me altijd ingezet om op een constructieve manier bij te dragen aan een stabiel bestuur, met Gods wil als leidraad in mijn politieke keuzes."

Herweijer heeft samen met de fractie en het bestuur van de partij afgesproken om nog dit jaar terug te treden, zodat zijn opvolger ruim de tijd krijgt om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Raadslid John de Geus volgt hem op.

Lijsttrekker

John de Geus vervult sinds 2022 de rol van raadslid voor de SGP, nadat hij eerder bestuurslid was van de gemeentelijke afdeling. In zijn dagelijks leven leidt hij een bouwbedrijf als directeur. Hij wordt naar verwachting ook lijsttrekker voor de SGP bij de verkiezingen van 2026.

Erwin Guijt uit Nieuwe-Tonge zal vanaf maandag 19 december 2024 deelnemen aan de gemeenteraad. Guijt heeft bestuurskunde gestudeerd en is werkzaam bij adviesbureau BMC. Hij heeft al ervaring binnen de partij, als deelnemer aan fractievergaderingen en als actief lid van de SGP-jongeren.

"Hendrik heeft met zijn juridische kennis en verbindende kwaliteiten veel betekend voor de fractie en de gemeenteraad," benadrukt bestuursvoorzitter Jan van Spronsen van de gemeentelijke afdeling van de SGP. "We hebben volledig vertrouwen in John de Geus als nieuwe fractievoorzitter en zien in Erwin Guijt een veelbelovende aanvulling op het team."



Door Internetredactie Omroep Archipel