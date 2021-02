Hennepkwekerij aangetroffen in Ooltgensplaat

Op woensdag 17 februari 2021 is er in een woning aan de Kerkdreef te Ooltgensplaat een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De hennepkwekerij is geruimd. Behalve de hennepkwekerij werden ook een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen, een drietal plakken Hasj en twee zakjes met XTC pillen aangetroffen.

Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.

De redactie heeft na publicatie van bovenstaand politiebericht contact gehad met familie van de eigenaar en zij willen graag het volgende toelichten: "Er was zeker geen sprake van een kwekerij. De politie had het vermoeden dat er een kwekerij zou zijn omdat iemand hem zou hebben aangegeven. Men kwam met vier man sterk en een vrachtwagen. Zij stonden echter behoorlijk voor gek toen bleek dat het om vijf wietplanten ging. Weliswaar door mijn broer gekweekt in een professionele kas maar binnen gedoogbeleid en voor eigen gebruik. Uiteraard is dit niet goed te praten maar het verhaal klopt nu niet. Ik heb absoluut veel respect voor de politie maar na deze aanpak ben ik dat wel even kwijt."

De tweede foto die u aantreft is van de eigenaar.