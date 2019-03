Hennepkwekerij in vakantiehuisje Ooltgensplaat

Op dinsdag 5 maart 2019 is er in een woning op "Villapark De Ventjager" een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Met de elektriciteit was buiten de meter om gerommeld met risico op elektrocutie en/of brand.

Een persoon is aangehouden en mogelijk volgen er meer. In dit geval werd de woning verhuurd. Politie: "Wees bij verhuur van uw woning zeer alert, stel een duidelijk contract op. Huurders die een hennepkwekerij in uw woning opstarten maken erg veel schade met de verbouwing tot hennepkwekerij. Daarnaast rommelen ze meestal met de stroom en is er regelmatig waterschade naderhand. Kortom, vaak blijft de verhuurder met alle ellende zitten."