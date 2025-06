Steekpartij, drenkelingen en brand: realistische oefening voor hulpverleners

Tientallen hulpverleners hebben tijdens vier avonden in mei 2025 geoefend in de binnenhaven van Stellendam. Het scenario was een steekpartij aan boord van een schip, waarbij vele gewonden gevallen waren. In het water lagen slachtoffers, maar ook een dader. Andere daders hielden zich aan boord schuil. Tot overmaat van ramp brak er ook nog brand uit aan boord. Een pittig scenario voor de hulpdiensten.

Er deden verschillende hulpdiensten mee aan de oefening. Zo liepen er hulpverleners van de brandweer, politie, ambulance, GHOR, Rode Kruis, reddingsbrigade, zeehavenpolitie en de gemeente.

Organisator Marc Melissant van politie Rotterdam Rijnmond legt uit wie de leiding heeft tijdens een inzet met zoveel hulpdiensten. "Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het scenario op welk moment. Aan het begin is daar de politie leidend in, want dan gaat het over veiligheid. Je hebt verdachten die met een mes rondlopen en aantal verdachten die echt nog aan het steken zijn. Dus dan moet de politie naar voren stappen. En uiteindelijk komt daar een kantelmoment in, dan is er natuurlijk de samenwerking, een samenspel. Dat is altijd op straat ook".

Het scenario was op de vier oefenavonden hetzelfde, toch was de inzet alle keren anders. "De casus was inderdaad dezelfde, maar niet alle vier de avonden zijn hetzelfde geweest", legt Kees Dubbeld, organisator vanuit de brandweer, uit. "Je ziet verschillende wijzen waarop zo'n incident bestreden wordt en dat is ook het mooie. Je komt hier om te leren dus dan zie je wel eens andere methodes die gebruikt worden".

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel