PvdA en GroenLinks samen richting gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 hebben de lokale afdelingen van GroenLinks en de PvdA besloten hun krachten te bundelen. Tijdens een bijeenkomst eind maart 2025 kwamen tientallen lokale leden samen om te werken aan een gezamenlijk programma met als speerpunten duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

De samenwerking tussen beide partijen is een reactie op eerdere ervaringen. Tijdens de samenvoegingsverkiezingen van 2013 greep GroenLinks op enkele stemmen na naast een zetel in de gemeenteraad. Sindsdien kwam de partij lokaal niet meer zelfstandig op de kieslijsten voor, al bleef de achterban wel actief op het eiland.

Om de nieuwe samenwerking vorm te geven, zijn twee werkgroepen in het leven geroepen. Eén richt zich op het ontwikkelen van een politiek programma dat een progressieve koers voor het eiland uitzet. De andere werkgroep gaat op zoek naar lokaal politiek talent dat dit programma kan uitdragen in de gemeenteraad.

Tijdens de bijeenkomst werd ook stilgestaan bij het afscheid van Dorien Kickert uit de actieve lokale politiek. Kickert, bij velen bekend als verslaggever van gemeenteraadsvergaderingen, verruilde haar journalistieke rol enkele jaren geleden voor een vertegenwoordigende functie in het waterschap en later een bestuursfunctie bij de PvdA Goeree-Overflakkee. Ze geeft nu het stokje door aan Jacqueline Hoekman, die de nieuwe secretaris van de lokale PvdA-afdeling wordt.

