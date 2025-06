Jongen (19) aangehouden voor overval Oude-Tonge

Zaterdag 31 mei 2025 is een 19-jarige jongen uit Oude-Tonge aangehouden voor een gewapende overval eerder die dag op een winkel aan de Dabbehof. Hij wordt verdacht van betrokkenheid.

Even na 09:00 uur bedreigde een overvaller het aanwezige personeel met een mes. Hij vertrok met sigaretten als buit. Later die dag konden agenten de 19-jarige verdachte in zijn huis aanhouden. Er is een mes gevonden en onderzocht wordt of het bij de overval gebruikt is.

Tip de redactie

Door Internetredactie Omroep Archipel