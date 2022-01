Herdenkingen Watersnoodramp online te volgen

In 2022 is het 69 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Op 1 februari 2022 worden zoals ieder jaar de slachtoffers van deze ramp herdacht. In verband met de coronamaatregelen verlopen de plechtigheden op dinsdag 1 februari anders dan gebruikelijk. Omdat het niet mogelijk is om bij de herdenkingen aanwezig te zijn, kunt u deze online volgen via verschillende livestreams. De uitzendingen zijn ook later nog terug te kijken.

Oude-Tonge

15:00 uur Uitzending te volgen op Facebookpagina’s van Oranjevereniging Oude-

Tonge, Dorpsraad Oude-Tonge en Fanfare Orkest Vooruit.

19:00 uur Uitzending te volgen op Facebookpagina van RTV Slogo en YouTube

Slogo.

22:00 uur Uitzending te volgen via SlogoTV (dit wordt gedurende een week dagelijks herhaald).

Nieuwe-Tonge

19:00 uur Digitale herdenking, te volgen via het YouTube-kanaal van de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10402.

Stellendam

19:00 uur Digitale herdenking te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11118.

Den Bommel

19:00 uur Digitale herdenking te volgen via het YouTube-kanaal Kerk Den Bommel en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10541.

Daarnaast houdt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman op 1 februari een toespraak die te volgen is vanaf 14:00 uur op www.live-go.nl en op tv via RTV Slogo vanaf 22:00 uur.