Herdenkingsbijeenkomsten Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 1 februari 2019 vinden er vier herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp plaats in de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit jaar is het 66 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De herdenkingen zijn een goed moment om stil te staan bij de enorme gevolgen van de ramp. U bent van harte welkom om een van deze bijeenkomsten bij te wonen. De tijden en programma’s van deze herdenkingsbijeenkomsten zijn als volgt: Oude-Tonge, begraafplaats Heerendijk

10:45 uur Welkomstwoord door de heer Wim Harteveld

10:50 uur Gedichten voorgedragen door leerlingen van RK Basisschool de Nobelaer 10:55 uur Toespraak en kranslegging door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman 11:10 uur Eén minuut stilte, gevolgd door Taptoe

11:11 uur Overige krans- en bloemleggingen

11:20 uur Wandeling langs de graven

11:30 uur Koffiemoment in hotel-restaurant De Lely, Kaai 16 Stellendam, monument Brielsestraat

18:30 uur Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 6

18:50 uur Stille tocht naar het watersnoodmonument Brielsestraat

19:00 uur Welkomstwoord door mevrouw Petra Moijses

19:02 uur Toespraak en kranslegging door wethouder Daan Markwat

19:15 uur Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen

19:20 uur Overige krans- en bloemleggingen

19:30 uur Oplezen van de namen van de slachtoffers door mevrouw Petra Moijses

19:45 uur Eén minuut stilte, gevolgd door Taptoe

19:50 uur Einde herdenking, gezamenlijk naar De Rank

20:00 uur Koffiemoment in De Rank Nieuwe-Tonge, Hervormde Kerk, Kerkring 29

19:00 uur Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk, Kerkring 29

19:50 uur Stille tocht naar het watersnoodmonument Finlandplein

20:05 uur Welkomstwoord door Anne-Karin Guijt-Holleman

20:10 uur Gedichten voorgedragen door leerlingen basisscholen

20:20 uur Toespraak en kranslegging door wethouder Peter Feller

20:40 uur Eén minuut stilte, gevolgd door Taptoe

20:41 uur Overige krans- en bloemleggingen

21:00 uur Koffiemoment in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14 Den Bommel, monument Voorstraat

19:00 uur Aanvang herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk, Voorstraat 25

19:50 uur Wandelen naar het herdenkingsmonument

19:55 uur Welkomstwoord door de heer Rien Bakelaar

20:00 uur Jeugdbrandweer leest de namen op van de negen slachtoffers

20:05 uur Kranslegging door wethouder Berend Jan Bruggeman

20:10 uur Eén minuut stilte

20:11 uur Overige krans- en bloemleggingen

20:30 uur Koffiemoment in “de Bron”, Voorstraat 25 Tweeten

