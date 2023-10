Herfstalarm: dikke spinnen in aantocht!

In september luidden verschillende instanties de noodklok over een verontrustende stijging van de muggenpopulatie in ons land. Deze groei werd gestimuleerd door een uitzonderlijk natte zomer en onverwacht warme temperaturen eind augustus en begin september. Terwijl de zorg over toenemende muggenoverlast terecht is, bleef een ander onheil onbesproken: de mogelijke opmars van grote, harige spinnen in onze woningen!

Een onverwachte traktatie voor spinnen

Hoewel het op het eerste gezicht onwaarschijnlijk lijkt, bestaat er een logische connectie tussen muggen en spinnen. "Zeker," bevestigt Merijn Janssen van het ongediertebestrijdersplatform Beestjes Kwijt. "Muggen staan namelijk hoog op de menukaart van spinnen. Als er zo laat in het seizoen nog veel muggen rondvliegen, kun je er zeker van zijn dat alle spinnenwebben goed gevuld raken. Hoe meer voedsel voor de spin, hoe sneller hun populatie groeit en hoe forser de spinnen worden. Overdag vullen ze hun buik in het zonnetje, en 's avonds, wanneer het flink afkoelt, zoeken ze beschutting binnenshuis."

De huisspin: vriend of vijand?

Het idee van spinnen in huis bezorgt velen koude rillingen. Voor sommigen is het een regelrechte nachtmerrie. Deze angst kan leiden tot intense stress, zelfs bij de aanblik van één enkele spin.

"Als je bang bent, ben je bang. Daar veranderen woorden niets aan," zegt Janssen. "Het goede nieuws is echter dat de meeste spinnen in Nederland volkomen ongevaarlijk zijn voor mensen. Spinnen kunnen weliswaar bijten, maar in de praktijk gebeurt dat zelden tot nooit. Dus raak vooral niet in paniek als je vanavond of komende week een flinke spin in huis tegenkomt."

Voorbereiding op de herfst - 6 Tips tegen spinnen

Hoewel de exacte impact van de toenemende muggenpopulatie op spinnen nog onduidelijk is, doen mensen die bang zijn voor spinnen er goed aan om zich voor te bereiden op de herfst. Hier zijn enkele praktische tips om spinnenoverlast zoveel mogelijk te beperken:

Verwijder spinnenwebben: Inspecteer je huis regelmatig op spinnenwebben en verwijder ze. Dit vermindert niet alleen de zichtbaarheid van spinnen, maar ook hun aanwezigheid.

Houd ramen en deuren "gesloten": Houd spinnen letterlijk en figuurlijk buiten de deur door horren te plaatsen. Zorg er natuurlijk wel voor dat de horren geen gaten of scheuren bevatten.

Dicht gaten en kieren: Voorkom dat spinnen gemakkelijk naar binnen kunnen kruipen door scheuren en kieren rond deuren, ramen en muren af te dichten.

Dim buitenverlichting: Schakel buitenverlichting uit of gebruik verlichting met een gelige tint in plaats van wit licht. Hierdoor trek je minder insecten aan, wat op zijn beurt spinnen aantrekt.

Natuurlijke afweermiddelen: Overweeg het gebruik van natuurlijke afweermiddelen zoals pepermuntolie, citroenolie of azijn. Deze geuren kunnen spinnen ontmoedigen om in de buurt te blijven.

Regelmatig stofzuigen: Stofzuig regelmatig, vooral in donkere hoeken en achter meubels. Dit verwijdert mogelijke voedselbronnen voor spinnen en hun eitjes.

In de meeste gevallen is het beste wat je kunt doen als je een spin in huis tegenkomt, deze voorzichtig naar buiten brengen. Durf je dat niet, dan zijn een vliegenmepper of stofzuiger je beste vrienden.

Ontdek je plotseling onnatuurlijk veel spinnen in huis? Dan is het slim om professionele ongediertebestrijders te raadplegen. Zij kunnen de situatie beoordelen en passende maatregelen nemen om de spinnenpopulatie te beheersen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws