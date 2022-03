Herhaalprik 70 plus (tweede boosterprik) in de Staver

Op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 maart 2022 is in de Staver in Sommelsdijk een priklocatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond geopend. Hier kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee terecht die in aanmerking komen voor de herhaalprik (70+ of mensen van 18+ met het Syndroom van Down) tegen corona, of voor vragen over het coronavirus. Iedereen die nog zijn (eerste) boosterprik moet halen kan hier ook terecht.

Vragen aan GGD Rotterdam-Rijnmond

Heeft u een vraag over corona of de vaccinatie, dan kunt u terecht bij deze pop-uplocatie. Medewerkers van de GGD staan u graag te woord. Kiest u voor vaccinatie, dan kunt u direct geholpen worden.

Coronavaccinatie

Door u te laten vaccineren beschermt u uzelf en ook anderen tegen ernstige klachten of een ziekenhuisopname. Prikken is veilig én gratis.

Voor welke vaccins kan je terecht

Op deze locatie worden zowel nog eerste, tweede, als eerste boosterprikken gegeven. En dus ook de herhaalprik (tweede boosterprik) voor 70-plussers of mensen van 18-plus met het syndroom van Down. Ook jongeren tussen de 12-17 jaar zijn welkom voor hun prik.

Afsprakenslot en openingstijden

De vaccinatielocatie is open op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 maart van 9:00 uur tot 16:00 uur. Olympiaweg 32, 3245 DL Sommelsdijk.

Alle 70-plus inwoners krijgen een persoonlijke uitnodigingsbrief voor deze actie met de dag en tijdstip waarop u welkom bent. Indien u reeds een afspraak heeft bij een andere GGD locatie kunt u deze laten staan, of afzeggen en naar De Staver komen.

Indien u echt niet aanwezig kunt zijn op dit moment, kunt u ook op een ander tijdstip komen. Voor alle andere prikken geldt open inloop.

Kijk voor meer informatie op: GGD Rotterdam-Rijnmond | Prikken zonder afspraak of bel het informatienummer 010 - 443 80 31 of het landelijke telefoonnummer 0800 - 1351.