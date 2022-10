Herhaalprik tegen corona op afspraak in De Staver

Van maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november en van maandag 7 tot en met woensdag 9 november 2022 is in De Staver in Sommelsdijk een priklocatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond geopend. Hier kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee, die aan de beurt zijn, op afspraak terecht voor de herhaalprik tegen corona. De priklocatie in De Staver is opgezet voor mensen die zelf niet, of minder goed, naar één van de grote priklocaties van GGD Rotterdam-Rijnmond kunnen komen.

Waarom de herhaalprik?

De herhaalprik zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen. Vaccinatie helpt zo om de zorg en de samenleving voor iedereen open te houden.

Over de herhaalprik

De herhaalprik bestaat uit één prik met het vernieuwde vaccin (Pfizer). Dit is een mRNA vaccin. Het vaccin van deze herhaalprik is ontwikkeld om het afweersysteem van mensen die al eerder gevaccineerd zijn, een extra aanmoediging te geven. Het bouwt voort op de al opgebouwde afweer van de basisvaccinatie. Het is daarom belangrijk de basisvaccinatie te hebben voordat u de herhaalprik krijgt. Prikken is veilig én gratis.

Afspraak noodzakelijk

Wilt u een prik halen in De Staver maak dan vooraf een afspraak. Dit kan online via www.planjeprik.nl of door te bellen naar 0800-7070. U kunt ook een afspraak maken via de afsprakenlijn van GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 - 443 80 31 (maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 16:00 uur).

Voor welke prikken kunt u terecht

Op deze locatie wordt de herhaalprik tegen corona uit de najaarsronde gegeven. Heeft u nog geen basisvaccinatie tegen corona, dan kunt u ook hiervoor op afspraak in De Staver terecht.

Adres en openingstijden

De Staver, Olympiaweg 32, 3245 DL in Sommelsdijk. De vaccinatielocatie is open op de onderstaande dagen en tijden:

Maandag 31 oktober: 9:00 uur tot 16:00 uur

Dinsdag 1 november: 9:00 uur tot 16:00 uur

Woensdag 2 november: 9:00 uur tot 16:00 uur

Maandag 7 november: 9:00 uur tot 16:00 uur

Dinsdag 8 november: 9:00 uur tot 16:00 uur

Woensdag 9 november: 9:00 uur tot 16:00 uur

Vragen of meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond, bel het GGD Rotterdam-Rijnmond informatienummer (010 – 443 80 31) of het landelijke telefoonnummer van Rijksoverheid (0800 – 1351).