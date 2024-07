Herinneringsbos Calando krijgt naam 'Carmen plantsoen'

Nadat op 5 januari 2024 het nieuwe 'Calando' officieel werd geopend, wachtten op het buitenterrein nog wat zaken op realisering. Wellicht het meest markante project dat nog ingevuld zou gaan worden was realisering van het herdenkingsbos, een perceel grond bij het hospice waar ter herinnering aan iedere bewoner die na 1 januari 2024 in Calando overleed een boom geplant wordt, als de nabestaanden dat willen. Dit herinneringsbos is nu ook aangelegd en werd zaterdag 6 juli 2024 geopend.

Geen feestelijke opening, gezien de context waarin in het herinneringsbos staat, maar een moment waarbij op ingetogen wijze bij de opening ervan werd stilgestaan. Directeur-bestuurder John Kremers van Calando verwoordde het als volgt: “Ik spreek bewust over ‘op gepaste wijze’, omdat wij terdege beseffen dat het hier gaat om herdenken en herinneren van dierbaren die ons ontvallen zijn”.

Herinneringsbos

De gedachte aan een herinneringsbos bij het nieuwe hospice bestaat al sinds het moment dat er nieuwbouwplannen waren. “Herdenken en herinneren is een groot goed binnen hospice Calando”, zo legde Kremers uit. “Daarom ontstond het idee om op dit landgoed een plek te creëren waar met name nabestaanden rust en ruimte zouden vinden voor ontmoeting, bezinning en herdenking. Een herinneringsbos waarin we nabestaanden de gelegenheid bieden om ter nagedachtenis aan hun dierbaren een boom te laten planten. En met als bijkomend doel nog meer vergroening van het toch al prachtige perceel.”

Non-profitorganisaties

De invulling ervan nam pas concretere vormen aan toen Calando in gesprek kwam met een aantal non-profitorganisaties uit de eilandelijke samenleving. Het zijn de Stichting Vrienden van Carmen, Rotaryclub Goeree-Overflakkee, Windfonds Goeree-Overflakkee en het Groendoenfonds. “Die alle hebben een meer dan genereuze bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit herinneringsbos”, zo gaf Kremers aan, “en daar wil ik hen uit de grond van mijn hart voor bedanken!”.

Het Groendoenfonds heeft bijgedragen aan de infrastructuur van het bos, Windfonds Goeree-Overflakkee heeft een groot aantal bomen – berken – geschonken voor de eerste aanzet van het bos, Rotaryclub Goeree-Overflakkee heeft een viertal fraaie parkbanken geschonken uit de opbrengst van de Rotary GO Rally en de GO Classic die ze organiseerde en die gezamenlijk € 7.500 opbrachten. En het is de Stichting Vrienden van Carmen dankzij welke het herinneringsbos zijn huidige hoedanigheid kon krijgen.

Stichting Vrienden van Carmen

Stichting Vrienden van Carmen wilde na de nieuwbouw van Calando graag het nieuwe hospice begunstigen. De stichting werd opgericht om gelden in te zamelen voor verdergaand onderzoek naar de behandeling van hersentumoren. Dit naar aanleiding van het ziek worden en overlijden van Carmen Kievit, die op 1 december 2015 haar moedig gestreden strijd tegen een hersentumor moest verliezen. Ze werd 25 jaar. Al een jaar eerder initieerde vader Daaf Kievit een wielerclassic voor het goede doel, dat een jaarlijks terugkerende activiteit zou worden. Uit de opbrengst van de Vrienden van Carmen Classic 2023 wilde de stichting ook iets voor het nieuwe Calando doen. Er werd op ingestoken om € 7.500 bijeen te fietsen, het werd maar liefst € 12.500. Een cheque ter waarde van dit bedrag overhandigde Daaf zaterdag aan het hospice, namens welke John Kremers op zijn beurt aangaf graag ook iets voor de Stichting Vrienden van Carmen te hebben willen doen. In onderling overleg hadden hij en Daaf Kievit hier al over gesproken en had Daaf aangegeven dat hij het planten van een herinneringsboom voor Carmen heel mooi zou vinden. Daaf, en in hem ook Carmen, kreeg echter veel meer: het herinneringsbos zou niet meer herinneringsbos heten, maar de naam van Carmen gaan dragen. Toen Daaf, samen met zijn zoon, zaterdag ter opening van het bos het hierbij geplaatste bord onthulde, was het een ontroerend moment toen ze hierop zagen staan ‘Carmen plantsoen. In herinnering aan Carmen Kievit’. Juist de dag ervoor zou Carmen 34 jaar geworden zijn.

Daarnaast droeg de Stichting Vrienden van Carmen nog bij aan het interieur van de logeerkamers in het nieuwe Calando. “Hartverwarmende gebaren, die bijdragen aan het wel en wee van onze bewoners en hun nabestaanden. Daarvoor onze hartelijke dank!”, zo eindigde Kremers de openingsbijeenkomst.

Fotobijschrift: Vader en zoon Kievit onthulden het bord ter herinnering aan hun Carmen. Foto-inzet: Daaf Kievit overhandigt de cheque aan John Kremers.



Door Villerius Tekstproductie & Fotografie