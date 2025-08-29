Herinrichting Dirksland nog geen gelopen race

De herinrichting van Dirksland gaat binnenkort van start. De drie speerpunten zijn: het Korte Weegje, de haven en de Voorstraat. Ondanks de eerder gehouden informatieavonden blijven er bezwaren. Vooral onder de bewoners van de Voorstraat zijn de meningen verdeeld, met name over de omgekeerde rijrichting en het parkeerbeleid.

Door Ron Broekhart

Omgekeerde rijrichting

Enkele bewoners van de Voorstraat hebben zich verenigd om aan de gemeente aandacht te vragen voor de wensen van de bewoners. “Dat gaat met name over de omgekeerde rijrichting en het parkeerbeleid, maar ook dat er wordt gekeken naar meer verfraaiing en dat er rekening wordt gehouden met de leefbaarheid,” vertelt bewoner van de Voorstraat Ingrid van Benten. Haar man Jack van Benten valt haar bij en concludeert: “Het plan om de parkeerplaatsen te halveren sluit niet aan bij de behoefte van de bevolking.” De geplande maatregelen vallen niet goed bij de bewoners. In geval de rijrichting wordt omgedraaid, worden de trottoirs verbreed en kan men alleen nog maar aan één kant parkeren. “We zijn nog op zoek naar alternatieven voor parkeerruimte,” vertelt projectleider leefomgeving Ron van der Velde. “Ik kan de bewoners van de Voorstraat geruststellen: als het parkeerprobleem niet wordt opgelost, wordt het eenzijdig parkeren niet doorgevoerd.”

Dorpsraad

Niet alleen de bewoners van de Voorstraat hebben hun twijfels over de plannen, ook de Dorpsraad vindt sommige herindelingen niet toepasbaar. “Wij zijn daar sceptisch in. We zijn er niet tegen, maar gezien de ervaringen uit het verleden wachten we het allemaal maar een beetje af,” zegt bestuurslid Lida Hoek. Ondanks de informatieavonden is er nog op veel vlakken onduidelijkheid. “Dirksland heeft een parkeerprobleem. Ik kan mij voorstellen dat de bewoners van de Voorstraat wantrouwig kijken als er maar aan één kant geparkeerd kan worden. Dan moet de helft hun auto ergens anders kwijt,” vertelt secretaris van de Dorpsraad Henk Zwanenburg. De aanpak van de haven en het omliggende gebied is een belangrijke wens van de Dorpsraad. De reconstructie van de haven gaat in 2028 van start.

Minder snelheid

Ook andere locaties in Dirksland worden straks aangepakt. Aan de haven wordt een wandelstrook van twee meter langs de kademuur gerealiseerd. Omdat de damwand is afgekeurd, kan de gemeente nu zelf bepalen waar de nieuwe damwand wordt geplaatst. “We gaan hem twee meter opschuiven naar de waterkant. Zo creëren we meer ruimte,” legt Ron van der Velde uit. Op het Korte Weegje worden snelheidsremmende maatregelen doorgevoerd, zoals het versmallen van de rijweg. “Iedereen rijdt hier veel te hard.” Langs de rotonde op het Schelpenpad worden nieuwe bomen geplaatst, omdat automobilisten er niet onderdoor kunnen kijken en daardoor slecht zicht hebben op fietsers. Het fietspad langs de rotonde wordt geasfalteerd en het rood-wit gekleurde hek wordt verwijderd en vervangen door mooi groen,” sluit Van der Velde af.

