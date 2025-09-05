 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Herkingen raakt kaasboer kwijt

Herkingen moet het vanaf vrijdag 5 september 2025 doen zonder de wekelijkse kaasboer. Nadat eerder al bekend werd dat de plaatselijke supermarkt Dagwinkel Herkingen per 30 september sluit, verdwijnt nu ook de kaasboer die elke vrijdag op het kleine marktje stond.

De reden is personeelsgebrek. Daardoor moest kritisch worden gekeken naar welke standplaatsen behouden konden blijven. Herkingen viel daarbij buiten de boot. Voorlopig blijft er op vrijdag alleen nog een visboer over.

Vrijdag 5 september 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

