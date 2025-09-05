Herkingen raakt kaasboer kwijt

Herkingen moet het vanaf vrijdag 5 september 2025 doen zonder de wekelijkse kaasboer. Nadat eerder al bekend werd dat de plaatselijke supermarkt Dagwinkel Herkingen per 30 september sluit, verdwijnt nu ook de kaasboer die elke vrijdag op het kleine marktje stond.

De reden is personeelsgebrek. Daardoor moest kritisch worden gekeken naar welke standplaatsen behouden konden blijven. Herkingen viel daarbij buiten de boot. Voorlopig blijft er op vrijdag alleen nog een visboer over.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel