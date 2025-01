Herleef De Oversteek, de Haringvliet uitdaging is terug

Het evenement waarbij deelnemers het Haringvliet overzwemmen, heeft zijn oorsprong in de triathlon en andere buitensportevenementen die de Club van Buiten organiseert. Op woensdag 22 januari 2025 was Ramon van der Knaap te gast in het radioprogramma "Op de Hoagte", waar hij sprak over de Club van Buiten en de organisatie van De Oversteek, een sportieve uitdaging die dit jaar op 31 mei 2025 opnieuw plaatsvindt.

Herintroductie van De Oversteek

De Oversteek, die op 31 mei voor de tweede keer wordt gehouden, was oorspronkelijk een evenement van Zwemvereniging De Stelle, maar werd voor het laatst in 2017 of 2018 georganiseerd. De Club van Buiten besloot het evenement nieuw leven in te blazen, ondanks dat er aanvankelijk geen samenwerking was met de vereniging. "We wilden het gewoon doen, omdat het zo'n gaaf evenement is", aldus Ramon. Vorig jaar was het evenement een groot succes, met een overweldigend aantal inschrijvingen binnen twee weken.

De oversteek van 3 kilometer door open water is geen gemakkelijke opgave. Ramon benadrukt dat de deelnemers goed getraind moeten zijn. "Het is niet hetzelfde als zwemmen in een zwembad. Vorig jaar was de wind flink, wat het extra zwaar maakte." De organisatie werkt samen met de reddingsbrigade en andere veiligheidsdiensten om ervoor te zorgen dat alle deelnemers veilig kunnen deelnemen. Ook wordt er geadviseerd een wetsuit te dragen, aangezien het water rond de 18-19 graden Celsius was, maar in sommige gevallen kan het te koud zijn om zonder wetsuit te zwemmen.

Goede doelen en gemeenschapszin

Naast de sportieve uitdaging heeft de Club van Buiten een goed doel gekoppeld aan de Oversteek. Dit jaar wordt de Stichting Maas gesteund, een organisatie die geld inzamelt voor kinderkanker. "Elke gedoneerde euro wordt verdubbeld, wat een geweldige manier is om een verschil te maken", zegt Ramon. Stichting Maas werd opgericht door een jongetje dat zelf kanker heeft overwonnen, en de stichting helpt nu om geld in te zamelen voor verder onderzoek.

Inschrijving al gesloten

De inschrijvingen voor De Oversteek zijn inmiddels gesloten, aangezien het maximum van 300 deelnemers snel werd bereikt. Er is echter een wachtlijst, en de organisatie onderzoekt de mogelijkheid om extra deelnemers toe te voegen, mits de extra veiligheid en middelen kunnen worden geregeld. "Het is fantastisch om te zien dat er zoveel interesse is voor het evenement, maar we willen de veiligheid van de deelnemers vooropstellen", aldus Ramon.

Door Internetredactie Omroep Archipel