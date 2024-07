Het aftellen naar de 34e Omloop is begonnen

Het aftellen naar de 34e Omloop is begonnen. Het startschot van de langeafstandswandeling over Goeree-Overflakkee klinkt op 30 augustus 2024. Inmiddels hebben ruim 450 deelnemers zich ingeschreven voor de 80 of 110 kilometer over het eiland.

Korte afstanden zijn er dit jaar niet, net als in 2023. Dat is een besluit dat het bestuur weloverwogen heeft genomen, zo vertellen bestuursleden Wilko de Vos en Jan Birkhoff. Voor het bestuur van de Omloop is het een terugkeer naar de basis. De wandelklassieker is ooit begonnen met alleen de langste afstand.

Het aantal inschrijvingen is momenteel al hoog. Het bestuur vraagt geïnteresseerden om zich ruim op tijd aan te melden, om wat betreft faciliteiten zoveel mogelijk rekening te houden met het juiste aantal wandelaars.

Uitvallers

De Omloop heeft van oudsher een gevarieerd deelnemersveld. Er zijn dan ook altijd uitvallers. Trainen is een advies van het bestuur, net als goede schoenen dragen en kleding die past bij alle weersomstandigheden, dag en nacht.

Bij eerdere wandeltochten werden veel plastic weggooibekers gebruikt. Door veranderde wetgeving is dat sinds vorig jaar niet meer toegestaan. Daarom is de Omloop nu een cupless evenement. Drinken wordt aangeboden, maar het is de bedoeling dat deelnemers zelf een beker of fles meenemen.



