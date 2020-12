Het baken van Dirksland nu ook in het donker van veraf te zien

Het is een idee dat ieder jaar langskomt. De watertoren van Dirksland verlichten als het donker is. Of, er met Kerst een hele grote kerstboom van maken. Dat laatste is het niet geworden maar de op twee na hoogste watertoren van Nederland is sinds december 2020 wel verlicht.

Een lang gekoesterde droom van menig Dirkslander is hiermee uitgekomen. Bedrijven van het aangrenzende industrieterrein hebben de verlichting van de toren mede mogelijk gemaakt. Stichting Watertoren Dirksland is er maar al te trots op.