Het bakken van gezonde snoep was een top-middag

Woensdag 17 januari 2018 organiseerde The Sugarfighters een bakmiddag voor en met kinderen in 't Trefpunt in Stad aan 't Haringvliet. Maar liefst 24 kinderen tussen de leeftijd van 3 en 12 kwamen er op af.

The Sugarfighters wordt gevormd door twee moeders uit Stad aan 't Haringvliet die zich zorgen maken om de hoeveelheid suiker dat hun kinderen binnenkrijgen iedere dag. Dus zijn ze aan het bakken geslagen, gezond bakken danwel. Zonder suiker en met veel gezonde ingrediënten, zodat de snack een bron van vitaminen en mineralen wordt. Het thema van die middag was het bakken van gezonde Bountie's en Lions. Zelf gingen ze onder begeleiding aan de slag. Het was een grote groep enthousiaste bakkers. Daarnaast werd er met de kinderen ook verse appelsap gemaakt.

Toen de baksels klaar waren om te proeven waren de kinderen zelf de jury. Wat vonden zij ervan? Was het een top of een flop? De grote winnaar was de gezonde Bountie! Het filmpje inclusief recept is te zien op het Youtube kanaal van The Sugarfighters.