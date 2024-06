Het Lichtje van Moosie schijnt weer

Het lichtje van Moosie in het natuurgebied De Kwade Hoek bij Goedereede is op vrijdag 14 juni 2024 na restauratie officieel onthuld. Krijn Tanis, timmerman, duinconsulent en actief vrijwilliger voor verschillende natuur- en landschapsorganisaties, had de leiding over het restauratieproject en mocht het baken onthullen door een fles champagne tegen het voetstuk te gooien.

Het lichtje van Moosie, een zogenaamde lichtopstand, is dit jaar precies 100 jaar oud en is sinds 2001 niet meer in gebruik. Natuurmonumenten heeft de renovatiekosten voor haar rekening genomen.

De Kwaaien Hoek

Het bijna 4 meter hoge lichtbaken staat vlakbij het uitzichtpunt van de Kwade Hoek, maar was jarenlang slecht zichtbaar. In november 2021 begon werkgroep De Groene Motor van de NLGO, Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, met het weghalen van de struiken rondom het baken, in overleg met Natuurmonumenten.

Het lichtpunt is genoemd naar boer Moos Hoek, die bij Goedereede woonde en het vuurbaken dagelijks aanstak. Het informatiepaneel werd onthuld door zijn kleinzoon, die ook Moos Hoek heet. Ooit was de Kwade Hoek, vroeger De Kwaaien Hoek, een plek waar veel schepen vastliepen door de vele zandbanken en verraderlijke stromingen. Het Lichtje van Moosie hielp schippers met het navigeren naar de veilige 'goede rede', enkele kilometers verderop, waar nu Goedereede ligt.



Door Linda van der Klooster