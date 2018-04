Het monitoren van de effecten van het kierbesluit komt in de volgende fase

Het monitoren van de effecten van het Kierbesluit komt in een volgende fase; de sluizen gaan in de eerste week van september 2018 op een kier voor zoutwater.

Al enige tijd worden er op verschillende plekken in het Haringvliet monitorduiken uitgevoerd door een keur aan ervaren duikers van verschillende duikverenigingen uit Nederland en België. Om de effecten van het kierbesluit nog beter in kaart te kunnen brengen worden zogenaamde monitorkorven geplaatst in het Haringvliet. De korven zijn door Rijkswaterstaat uitgeleend aan het projectteam en worden gekoloniseerd door het vele leven dat het Haringvliet nu rijk is.

Nadat de korven zijn 'bevolkt', worden ze op de aangewezen monitorstekken geplaatst voor enkele jaren. Duikers hebben zo een beter referentiepunt om de opname uit te voeren en de effecten zo nauwgezet mogelijk in kaart te brengen.

De korven worden vrijdag 20 april 2018 geplaatst bij de landtong van de Tramhaven in Hellevoetsluis. Twee Hellevoetse duikverenigingen, HOV-Oké en La Rana, zullen gezamenlijk de eerste vier monitorkorven onder water plaatsen.