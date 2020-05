Het Streekmuseum gaat weer open

Het Streekmuseum mag opnieuw bezoekers ontvangen en daar zijn ze blij om. Alle musea mogen per 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag) weer open, mits bezoekers vooraf kaartjes kopen. Reserveren kan via 06-52153169 en bij geen gehoor via info@streekmuseum.nl met vermelding van naam en tijd.

Achter de schermen is de heropening grondig voorbereid en zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Wanneer iedereen deze maatregelen in acht neemt, garanderen de medewerkers een veilig en ontspannend bezoek. Tot binnenkort in het museum? De museumwinkel is nu al open en daar hoeft niet voor gereserveerd te worden.

Tweede Pinksterdag

Maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag en zal het museum de gehele dag open zijn van 10:00 tot 17:00 uur. Alle bezoekers van museum of museumwinkel krijgen die dag in stijl gratis een kopje van de nieuwe Flakkeese koffie aangeboden. Na de succesvolle introductie van Flakkeese en Goereese thee brengt het Streekmuseum een op Goeree-Overflakkee gebrande koffie op de markt. Dit in samenwerking met koffiebranderij "Brandstof" uit Sommelsdijk. De mannen van Brandstof zijn -met de bakfiets, in visserskleding- present om het nieuwe merk Ut Nieuwe Kofjekokertje te presenteren en te serveren.