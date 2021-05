Het team van Turn2Move is er klaar voor

De binnensport mag weer aan de slag in de sporthal van De Staver. Het team van Turn2Move is er klaar voor en heeft ontzettend veel zin om de kinderen weer leerzame en leuke turnlessen te geven.

Door de corona tijd hebben veel kinderen meer stil gezeten dan anders en minder kunnen sporten. Juist voor opgroeiende kinderen is sporten erg belangrijk. De motoriek is dan volop in ontwikkeling. Turnen is een sport die hier heel goed in ondersteund. En hier hoef je echt geen top talent voor te zijn. Ieder kind kan mee doen aan de turnlessen van Turn2Move op zijn of haar eigen niveau.

De lesgevers van Turn2Move zijn allemaal opgeleid om de kinderen op de juiste manier didactisch te begeleiden. Plezier staat hierbij voorop. De kinderen hebben hierin alle ruimte om te leren en te groeien. Niet alleen de kinderen leren, maar ook de lesgevers blijven in ontwikkeling. Dit door opleiding, maar ook door de open feedback cultuur naar elkaar toe.

De turnlessen starten weer vanaf woensdag 19 mei 2021 in de Staver. De groepen van Turn2Move zijn ingedeeld op leeftijd, zodat de inhoud van de les afgestemd kan worden op het niveau. Turn2Move heeft zowel lessen voor meisjes als voor jongens. De lestijden van deze groepen zijn te vinden op turn2move.nl. Een proefles mee doen is ook weer mogelijk om zo kennis te maken met de sport. Vanwege de corona regels moet dit wel van te voren gemeld worden. Stuur hiervoor een email naar info@turn2move.nl