Het Van Weel-Bethesda gaat volledig digitaal communiceren

Vanaf 1 juli 2023 zet Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis grote stappen in het digitaal communiceren met patiënten. Digitale communicatie is duidelijker voor de patiënt, duurzamer voor het milieu en kostenefficiënter.

Tot ruim een jaar geleden werd voor iedere (verzette) afspraak een brief verstuurd. Ook alle patiëntenfolders werden gedrukt en meegegeven na een bezoek aan het ziekenhuis of per post verstuurd. Dat kost veel papier en geld en bovendien kan zo’n brief of folder vergeten worden of kwijtraken. Koos Moerland, voorzitter raad van bestuur van CuraMare: "Vernieuwen en innoveren is een belangrijk thema binnen CuraMare en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie voor de komende jaren. Deze digitaliseringslag zien we als een belangrijke verbetering voor onze patiënten en onze organisatie."

Altijd en overal toegankelijke informatie voor de patiënt

Vanaf 1 juli is een aantal specialismen gestart met volledig digitaal communiceren met patiënten. De andere poli’s volgen stap voor stap. Afspraakbevestigingen worden per e-mail verstuurd, patiëntenfolders worden digitaal gedeeld via het online patiëntenportaal en ook vragenlijsten worden vooraf digitaal beschikbaar gesteld aan de patiënt. De patiënten krijgen per e-mail een melding dat er belangrijke informatie klaarstaat, zoals een folder of vragenlijst. Op deze manier zijn zij beter geïnformeerd over hun afspraak en kunnen ze zich goed voorbereiden, waardoor er tijdens de afspraak met de arts of zorgverlener in het ziekenhuis meer tijd is voor waar het echt om draait; zorg en persoonlijke aandacht. De digitale informatie over een afspraak, aandoening, behandeling of ingreep is op elk moment en op elke plek toegankelijk voor patiënten. Uiteraard blijft in gevallen waarin dit nodig is, ook communicatie op papier mogelijk.

Informeren via digitale kanalen levert ook andere mogelijkheden voor patiëntcommunicatie. Zo biedt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis steeds meer informatie aan in de vorm van video’s, zoals informatie over bevallen in een kraamsuite van het ziekenhuis of uitleg over hoe een infuus wordt toegediend bij kinderen. Bianca Benard, Manager Marketing & Communicatie vertelt: "Wij vinden het belangrijk om patiënten op een begrijpelijke manier te informeren. De communicatie verloopt nu eenduidig, veilig en direct via e-mail, de gratis BeterDichtbij-app en het patiëntenportaal Mijn Van Weel-Bethesda. We zien dat de digitale behoefte erg hoog ligt, want al bijna 90% van onze patiënten maakt hier nu al veelvuldig gebruik van."

Landelijke koploper

De digitalisering is niet nieuw voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Al jaren is het Dirkslandse ziekenhuis hierin één van de koplopers. Zo werd het begin 2021 al mogelijk voor patiënten om zelf online hun afspraken in te plannen via het patiëntenportaal en waren patiëntenfolders al digitaal beschikbaar. De afgelopen jaren is het digitaliseren van de patiëntencommunicatie verder uitgerold. Per 1 juli worden ook de patiëntenfolders uitsluitend digitaal met patiënten gedeeld, tenzij dit voor de patiënt of gezien de situatie niet mogelijk is.

DigiHulp ondersteunt patiënten waar nodig

Natuurlijk zijn er ook patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Zij worden ondersteund door o.a. de CuraMare DigiHulp. Hier kunnen patiënten telefonisch of per e-mail terecht met vragen over de digitale diensten, zoals het patiëntenportaal of de BeterDichtbij app. De hulp die wordt geboden varieert van samen het proces doorlopen om in te loggen zodat de patiënt het de volgende keer alleen kan, tot hulp als het systeem vastloopt. Ook is het mogelijk om in het ziekenhuis ter plekke hulp in te schakelen bij het patiëntenservicebureau. De DigiHulp is bereikbaar via e-mailadres digihulp@curamare.nl en 0187-891010 (tijdens kantooruren).



Door Internetredactie FlakkeeNieuws