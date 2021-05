Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis koploper in digitale zorg

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zet grote stappen in het digitaliseren van de zorg. Landelijk gezien mag het ziekenhuis zich tot één van de koplopers rekenen in de digitale zorg. Waar digitalisering binnen ziekenhuizen landelijk voornamelijk wordt ingezet voor specifieke doelgroepen, onderscheidt het Dirkslandse ziekenhuis zich door het beschikbaar maken van deze digitale diensten voor álle patiënten. Donderdag 29 april 2021 vierde het ziekenhuis de mijlpaal dat het grootste deel van de reguliere zorg door de patiënt nu zelf online te plannen is.

Online je ziekenhuisafspraak maken of wijzigen, het klinkt heel normaal maar is ontzettend uniek in de Nederlandse zorgwereld. Toch kan dat nu voor het grootste deel van de reguliere zorg bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Donderdag 29 april werd ook de eerste afspraakbevestiging digitaal per mail verstuurd naar een patiënt van de polikliniek Longgeneeskunde. Dit is een grote mijlpaal in het programma Digitale Zorg van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, daarom werd symbolisch de vlag gehesen. Afdelingshoofd Désirée Luijten had de eer dit te doen vanwege haar uitspraak “Als we dit ooit gaan doen, dan gaat de vlag uit!”. Na het hijsen van de vlag werd een feestelijke toast uitgebracht.

Het Digitale Zorg programma van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis moet bijdragen aan het toekomstbestendiger maken van de zorg. De kloof tussen de toenemende zorgvraag en de beperkte capaciteit van de zorgprofessional neemt alleen maar toe en daar wil het ziekenhuis goed op voorbereid zijn. Business Unit Manager Jacqueline Leentjes: “Voor ons als ziekenhuis is deze mijlpaal een belangrijke stap in de verdere digitalisering en de servicegerichtheid naar patiënten. We willen onze patiënten zo meer betrekken in hun eigen zorgproces en zijn trots om hierin voorop te lopen.”

Patiënt heeft zelf de regie via online PatiëntenPortaal

De eerste fase in het Digitale Zorg programma is erop gericht dat patiënten meer vertrouwd raken met de digitale diensten. Via het PatiëntenPortaal kunnen patiënten afspraken inplannen, persoonlijke gegevens controleren, het eigen medisch dossier inzien met onderzoeksuitslagen etc, en digitale voorlichting bekijken in de vorm van informatiefolders en filmpjes. Het zelf maken van de afspraak is heel eenvoudig. In het bericht dat de patiënt vanaf de huisarts meekrijgt, bij een verwijzing naar het ziekenhuis, staan de stappen op eenvoudige wijze beschreven. Het PatiëntenPortaal is toegankelijk voor iedereen die patiënt is (geweest) bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Inloggen op het portaal gebeurt veilig via DigID.

In de nabije toekomst worden de functies van het portaal verder uitgebreid, zodat patiënten en zorgverleners kostbare tijd besparen door zoveel mogelijk zaken online te regelen. Tijdens de fysieke afspraken blijft er hierdoor meer tijd over voor persoonlijke aandacht voor de patiënt, omdat administratieve zaken al online zijn afgehandeld. En daar zit de echte winst van het Digitale Zorg programma.

Appen met uw zorgverlener via BeterDichtbij

Inmiddels gebruikt 60% van de patiënten de gratis app BeterDichtbij. Hiermee hebben zij laagdrempelig en veilig contact met de eigen arts of zorgverlener via appen en videobellen. Bij het boeken van een afspraak wordt de patiënt nu automatisch uitgenodigd voor een beveiligd gesprek met het specialisme waarbij de afspraak is ingepland. Via de app kan de patiënt alle niet-spoedeisende vragen op een laagdrempelige manier stellen en eventueel foto’s toevoegen aan het gesprek. Dit kan vanaf iedere plaats en op ieder moment. Ook videobellen is een veelgebruikte functie van de app. Vraag uw arts gerust eens om een volgende keer te videobellen.