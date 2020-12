Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis opent stollingspoli

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis opent vanaf half januari 2021 een nieuwe stollingspoli speciaal voor mensen met trombose. Patiënten die trombose hebben, zoals een longembolie, trombosebeen of arm kunnen hiervoor terecht in het ziekenhuis in Dirksland en de polikliniek in Hellevoetsluis.

“Maar ook patiënten met vragen over bloedverdunners en patiënten die bloedingsproblemen hebben met de vraag of er sprake is van een onderliggende stollingsstoornis kunnen bij ons terecht”, zegt internist Sylvia Damen. Patiënten die via de SEH zijn binnengekomen met bijvoorbeeld een trombosebeen of een longembolie, kunnen bij niet-dringende zorg al binnen één week terecht op de stollingspoli. Dat is nieuw, want hiervoor duurde het vaak wel 3 tot 6 weken tot patiënten, die vaak veel vragen hebben, gezien konden worden.

Iris van Groeningen, internist: “Ook patiënten die geopereerd moeten worden en waarbij sprake is van een verdenking van een stollingsstoornis kunnen binnen een week gezien worden op de stollingspoli. En wanneer er vraagstukken zijn rondom bloedverdunners kunnen patiënten nu ook veel sneller terecht.”

Landelijk zijn zowel patiënten én artsen het erover eens dat de begeleiding en informatie in de zorg voor trombose en longembolie beter kan. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland, in het kader van het programma Zinnige Zorg. Het initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis om een wekelijkse stolpoli te openen sluit dus goed aan bij de behoefte die er is bij zowel patiënten als artsen.

Bloedverdunners

Bloedverdunners behoren tot een van de meest gebruikte medicijnen. Veel mensen in Nederland slikken antistollingsmiddelen, ook wel bloedverdunners genoemd. Bij deze term zou je misschien denken dat deze medicijnen het bloed dunner maken, maar dat is onjuist. Ze maken het bloed niet dunner, maar zorgen ervoor dat de stolling van het bloed vermindert of vertraagt.