Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis opnieuw zeer goed gewaardeerd

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis is voor de derde keer op rij opgenomen in de top vijf van best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland. Dit werd dinsdagmiddag bekendgemaakt door de Patiëntenfederatie Nederland tijdens een feestelijk bezoek aan het ziekenhuis in Dirksland.

Zorgkaart Nederland heeft voor de vijfde keer de best gewaardeerde zorgorganisaties van het jaar bekendgemaakt. Zorgkaart Nederland is een platform over de gezondheidszorg waar duizenden mensen wekelijks hun zorgervaringen delen. Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis heeft deze hoge notering te danken aan de positieve waarderingen van patiënten op ZorgkaartNederland in 2023. Het ziekenhuis is met name beoordeeld op luisteren, uitleg, informatieverstrekking en bejegening in de categorie van kleinere ziekenhuizen.

Bestuurder Koos Moerland reageerde verheugd: "We zijn ontzettend trots op onze top vijf notering in de lijst van best gewaardeerde ziekenhuizen van ZorgkaartNederland 2023. De waardering van onze patiënten, met een gemiddeld cijfer van 8.7, is een compliment voor al onze medewerkers die dag in dag uit gastvrije en deskundige zorg verlenen. Het feit dat we voor het derde opeenvolgende jaar in de ZorgkaartNederland top vijf staan, maakt het een nog groter compliment."

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis speelt een cruciale rol in de leefbaarheid van de regio, aangezien toegang tot hoogwaardige zorg essentieel is voor de inwoners. Dit prachtige resultaat onderstreept nogmaals de waardering voor het ziekenhuis.



Door Internetredactie Omroep Archipel