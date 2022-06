Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis sluit zich aan bij Goede Zorg Proef Je

Eind juni 2022 tekenden Koos Moerland, voorzitter raad van bestuur CuraMare, en zijn collega’s de intentieverklaring Goede Zorg Proef Je. Hiermee zet Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een belangrijke stap in een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het ziekenhuis hoopt hiermee ook de bewustwording rondom het effect van gezonde voeding te verhogen.

Moerland: “Lekker eten vindt iedereen belangrijk. Als het dan ook nog gezond is, werken we als patiënten, bezoekers en collega's bewust aan onze vitaliteit. En lekker en gezond eten gaan natuurlijk prima samen!"

Goede Zorg Proef Je

Het doel van het project is om meer aandacht te creëren voor gezonde voeding in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Uitgangspunt hierbij is dat goede voeding onderdeel is van goede zorg en patiënten helpt bij herstel en zorgt voor een gezondere leefstijl voor zowel bezoekers als medewerkers. Goede Zorg Proef Je is gestart in 2020 en inmiddels zijn 45 Nederlandse ziekenhuizen hierin actief. Binnen het netwerk worden ideeën en ervaringen uitgewisseld en met elkaar willen ze ervoor zorgen dat de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord, waarin staat dat in 2025 50% van de ziekenhuizen en in 2030 100% van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft, gehaald wordt. Jeroen Schrijver, manager Facilitaire dienst van het ziekenhuis: “Het aansluiten bij dit initiatief helpt ons om samen met patiënten, bezoekers en medewerkers de juiste keuzes te maken op het gebied van eten en drinken. Als ziekenhuis hebben we een rol in het stukje bewustwording en het bieden van een gezonde keuze. Gezond eten helpt en gaat hand in hand met lekker eten! Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van gezondere producten in ons ziekenhuis, wordt de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze.”