Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis start met AYA-zorg

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 4.200 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar de diagnose kanker. Voor deze AYA’s (adolescents & young adults) betekent de diagnose vaak een ingrijpende verandering in hun leven. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis biedt hen vanaf nu speciale zorg en ondersteuning die is afgestemd op hun leeftijd en medische behandeling. De AYA-zorg begint met de vraag: Wie ben jij en wat heb je nodig, zowel tijdens als na de behandeling?

Jongvolwassenen met kanker vormen een bijzondere groep. Ze zijn te oud voor de kinderafdeling, maar vaak te jong om zich tussen oudere kankerpatiënten te bevinden. Vragen over het afronden van hun studie, het vinden van een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin komen vaak bovenop de zorg. De medische behandeling moet daarom specifiek afgestemd worden op deze leeftijdsgroep. Kanker kan zich namelijk anders gedragen in een jongvolwassen lichaam, en erfelijke aanleg speelt vaker een rol.

AYA-zorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

"Als jong volwassene sta je volop in het leven. Wanneer je dan te horen krijgt dat je kanker hebt, kan dit je wereld op z’n kop zetten. Ik ben blij dat we nu binnen het Van Weel Bethesda AYA-zorg kunnen gaan bieden aan deze specifieke patiëntengroep, zodat deze jonge volwassenen gezien worden in hun unieke situatie en de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen", zegt Annemieke van der Kraan, coördinerend oncologieverpleegkundige.

Het AYA-team van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft regelmatig overleg met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de medisch specialist en de geestelijk verzorger.

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt samen met het Erasmus MC en is onderdeel van het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over 'kanker op AYA-leeftijd' steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is.

Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de umc’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: 'Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.'

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel