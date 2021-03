Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis start met immunotherapie

Maandag 22 maart 2021 is de eerste patiënt in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gestart met immunotherapie. Deze vorm van behandeling van kanker activeert het eigen afweersysteem, zodat het afweersysteem de longkanker gaat aanvallen. Patiënten hoeven nu niet meer voor iedere behandeling naar een ander ziekenhuis af te reizen.

Longarts Lida Hoogerbrugge is erg blij met deze ontwikkeling: “In de behandeling van longkanker zijn de afgelopen jaren nieuwe behandelmogelijkheden gekomen. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is deze immunotherapie en vanaf nu bieden wij deze immunotherapie ook in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dat betekent dat patiënten in de opstartfase naar het Maasstad Ziekenhuis gaan en daarna de verdere behandeling bij ons in Dirksland kunnen krijgen. We zijn heel blij met deze stap. Het betekent dat mensen met longkanker, die een intensieve behandeling moeten ondergaan, dichterbij huis behandeld kunnen worden.”