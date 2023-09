Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis start met Patiënt Ondersteunings Punt

Vanaf maandag 2 oktober 2023 start Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis met het Patiënt Ondersteunings Punt (POP) voor persoonlijke begeleiding bij een afspraak op de polikliniek.

Als een patiënt een afspraak heeft op de polikliniek van het ziekenhuis, dan kan het fijn zijn dat er iemand meegaat ter ondersteuning. Het kan echter zijn dat er niemand beschikbaar is in het eigen netwerk. Het Patiënt Ondersteuning Punt (POP) kan er in die gevallen voor zorgen dat patiënten bij de entree opgevangen worden en gedurende het bezoek begeleid worden door een vrijwilliger. In verband met de wet op de privacy (AVG) gaat de vrijwilliger van het POP niet mee de spreekkamer in. De ondersteuning is er alleen voor polikliniekafspraken in het ziekenhuis.

U kunt patiëntondersteuning aanvragen door op werkdagen te bellen naar 0187 60 7119 of een e-mail te sturen naar pop@vanweelbethesda.nl.

Kijk voor meer informatie op vanweelbethesda.nl/faciliteiten/pop



Door Internetredactie FlakkeeNieuws