Het verhaal achter de voorraadkast in Dirksland

Sinds augustus 2023 heeft de Tuinstraat in Dirksland een handige voorraadkast, net als in sommige andere dorpen op Goeree-Overflakkee. We bezochten de voorraadkast in Dirksland en spraken met de initiatiefnemers om te weten te komen waarom ze dit doen en wat het voor hen betekent.

De voorraadkast is een teken van mensen die om elkaar geven, waar buren elkaar kunnen helpen als dat nodig is.



Door Internetredactie Omroep Archipel