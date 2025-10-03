Het waterschap verlaagt waterpeil van het Zuiderdiep

Waterschap Hollandse Delta voert van zaterdag 4 tot en met vrijdag 10 oktober 2025 werkzaamheden uit aan het watersysteem rond Goedereede. Hiervoor wordt tijdelijk het waterpeil in het Zuiderdiep en de haven aangepast.

Vanaf zaterdag 4 oktober verlaagt het waterschap het waterpeil tot ongeveer -0,60 meter NAP. De exacte hoogte is afhankelijk van weersomstandigheden, met name wind en getij op de Noordzee. De tijdelijke peilverlaging is nodig om twee afsluiters te inspecteren en, indien nodig, te repareren. Ecologen en muskusrattenbestrijders van het waterschap maken van de gelegenheid gebruik om de omgeving te onderzoeken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van bevers.

Het waterschap verwacht het peil op maandag 6 oktober aan het einde van de middag of op dinsdagochtend 7 oktober weer op normaal niveau te brengen. Op woensdag 8 en donderdag 9 oktober wordt het peil tijdelijk verhoogd naar ongeveer +0,30 meter NAP. Deze verhoging is nodig voor een uitgebreide test van een gereviseerde pompinstallatie.

Met de geplande inspecties en tests wil het waterschap de werking van het lokale watersysteem in en rond Goedereede waarborgen.

Door Internetredactie Omroep Archipel