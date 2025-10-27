Het Windfonds kent ruim 71.000 euro toe aan eilandprojecten

Op maandag 14 oktober 2025 heeft het bestuur van het Windfonds Goeree-Overflakkee in totaal € 71.676,- toegekend aan 25 projecten op het eiland. De bijdrage gaat naar uiteenlopende initiatieven met een maatschappelijk of duurzaam karakter.

Het Windfonds ondersteunt elk jaar lokale verenigingen, stichtingen, scholen, kerken en dorpsraden met financiële bijdragen. Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, beoordeelt het bestuur de ingediende aanvragen. De ronde van 14 oktober was de tweede beoordelingsronde van 2025.

Beoordeling

Bij de beoordeling kijkt het bestuur onder meer naar de impact, haalbaarheid en het vernieuwende karakter van een project. Initiatieven die binnen 3,5 kilometer van een windpark plaatsvinden of innovatief zijn, maken meer kans op een bijdrage. De maximale bijdrage per project is € 3.000,-. Aanvragen die te weinig punten scoren, worden afgewezen.

De volgende aanvraagronde vindt plaats in het voorjaar van 2026. Organisaties kunnen tot 15 maart 2026 hun plannen indienen.

Ondersteuning

Het Windfonds Goeree-Overflakkee is een stichting die is opgericht om duurzame, sociale en groene projecten op het eiland financieel te ondersteunen. Het fonds ontvangt geld van de eigenaren van windparken die na 2016 zijn gebouwd. Zij dragen per opgewekte megawattuur 50 cent af aan het fonds. De jaarlijkse opbrengst verschilt per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid wind.

Meer informatie over het Windfonds, het bewonersfonds en het transitiefonds is te vinden op de website van het windfonds.

