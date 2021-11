Het wordt kouder; vergeet de tuinvogels niet

De eerste officiële vorstdag van dit najaar is een feit. In De Bilt daalde de temperatuur op 22 november 2021 tot -0,2 graden. Ook voor de komende tijd wordt beduidend kouder weer voorspeld, met nachttemperaturen rond het vriespunt en misschien lokaal wel een winterse bui. Voor tuinvogels wordt het er niet makkelijker op om voldoende voedsel en schuilmogelijkheid te vinden. Help jij ze een handje?

Tuinvogels kunnen tijdens koude nachten wel twintig procent van hun lichaamsgewicht kwijtraken. Ze moeten al hun vetreserves aanspreken om de lange nachten te overleven. Overdag hebben ze maar acht uur de tijd om voedsel te vinden om die tekorten weer aan te vullen. Met strenge vorst en sneeuwval is dat extra moeilijk, omdat er nog minder natuurlijk voedsel beschikbaar is. Je kunt vogels helpen door een vetbolletje - geen netjes, daar raken ze in verstrikt en het zorgt voor zwerfafval - op te hangen. Maar er zijn zoveel meer manieren van vogels voeren, waar de vogels blij van worden én waarmee je tuin of balkon er een stuk levendiger gaat uitzien.

Welk vogelvoer?

Een geschikt aanbod van vogelvoer in tuin of op balkon bestaat uit zaden, pinda’s en vet. Kijk bij het kopen van zadenmixen, zonnebloempitten en zonnebloemkernen vooral naar de energiewaarde die op de verpakking staat aangegeven. Vermijd ook onnodige opvulingrediënten zoals graszaden en linzen. Vetproducten, zoals vogelpindakaas, vetblokken en pindacakes vormen een waardevolle bron van natuurlijke energie voor vogels. Vetbollen zijn overal te koop, de kwaliteit loopt echter sterk uiteen. Goedkope vetbollen zijn vaak gemaakt van afvalproducten en doen weinig goed voor vogels. Let ook bij vetproducten dus altijd op de energiewaarde.

Een warm huis

Wist je dat vogels steeds minder natuurlijke schuil- en overwintermogelijkheden kunnen vinden, doordat huizen beter worden geïsoleerd, gaten en kieren worden gedicht en heggen en hagen worden vervangen door houten schuttingen? Hang juist nu een of meerdere nestkasten op. Als de winter écht begint hebben vogels een schuilplaats hard nodig. Bovendien heeft je nestkast zo volgend voorjaar al een streepje voor als broedplaats.

Verschillende soorten

Wanneer je verschillende soorten voer op verschillende manieren aanbiedt, zul je ook meer verschillende soorten vogels in je tuin mogen verwelkomen. Probeer het maar eens uit door te variëren met voedertafels, voedersilo’s en voederhuisjes voor vetproducten. Zeker met winterse temperaturen wordt het gegarandeerd druk in je tuin en zul je wellicht ook vogels zien die je niet eerder in je tuin zag. Zoals goudhaantjes, staartmeesjes of de sperwer.

Kijk voor meer informatie op bijvoorbeeld www.vivara.nl. Deze leverancier biedt alleen kwalitatief hoogwaardig en calorierijk voer dat in eigen huis wordt samengesteld en gefabriceerd met de allerbeste ingrediënten. Met je aankoop ondersteun je o.a. Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten.