Historische koetsen keren terug op Monumentendag

Op zaterdag 13 september 2025 vanaf 10:00 uur trekt een stoet van antieke koetsen door de straten van Middelharnis en Sommelsdijk, met vertrek vanaf Comgoed aan de Oudelandsedijk 4 in Dirksland. De tocht maakt deel uit van de landelijke Monumentendag en wordt georganiseerd door menvereniging De Menners uit de Hoeksche Waard, op uitnodiging van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. Bezoekers kunnen die dag kennismaken met een rijk stukje levend erfgoed, waarbij authentieke rijtuigen, paarden en koetsiers in historische kledij het straatbeeld bepalen.

De route voert de deelnemers langs diverse dorpskernen en landelijke wegen. Onderweg wordt driemaal gestopt, te beginnen bij het terrein van Kraanbedrijf Jeroen Boeter in Middelharnis, waar de stoet tussen 11:15 en 11:45 uur halt houdt. De tweede stop is gepland op het Marktveld in Sommelsdijk, direct bij het Streekmuseum, van 12:30 tot 13:30 uur. Hier krijgen bezoekers uitgebreid de gelegenheid om de koetsen van dichtbij te bekijken en met de koetsiers in gesprek te gaan over hun vakmanschap en passie. Een derde stop is voorzien op het Diekhuusplein in Middelharnis tussen 14:15 en 14:35 uur, al is dit afhankelijk van de verkeerssituatie. De route loopt vervolgens via de Joost van den Vondellaan en de Wilhelminabrug terug richting Middelharnis. In verband met de geplande Truckrun is het dorp Middelharnis pas na 11:45 uur toegankelijk voor de stoet; de kruising bij de Exoduskerk dient uiterlijk om 15:00 uur te zijn gepasseerd.

Tijdens het evenement is het publiek van harte welkom om langs de route of bij de haltes een glimp op te vangen van het rijdend erfgoed. Te zien zijn onder meer een Oostenrijkse jachtwagen, een bakkerskar, een wagonnette, een kerkbrik en andere bijzondere rijtuigen. Alle voertuigen zijn met grote zorg gerestaureerd en worden regelmatig ingezet bij demonstraties en evenementen door het hele land.

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is op Monumentendag geopend van 10:00 tot 17:00 uur. De reguliere toegangsprijzen zijn van toepassing, al hebben leden en museumkaarthouders gratis toegang. Bezoekers met een Eilandpas kunnen voorafgaand aan het evenement met korting een kaartje kopen via het VVV. Daarnaast worden er twee historische dorpswandelingen door Sommelsdijk georganiseerd, met vertrek om 10:00 en 13:30 uur. Aanmelden kan via www.streekmuseum.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel