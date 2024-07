Hittebestrijding op Goeree-Overflakkee: wat inwoners moeten weten

Goeree-Overflakkee heeft vanaf 2024 een lokaal hitteplan. Dit hitteplan, gebaseerd op het Nationaal Hitteplan, heeft als doel om de gezondheidsrisico's voor inwoners tijdens hete periodes te minimaliseren.

"De zomer begint dit jaar laat op gang te komen. Maar de voorspelling is dat het aantal warme dagen en nachten de komende jaren zal stijgen", aldus wethouder Berend Jan Bruggeman van het Sociaal Domein. "We weten dat hitte schadelijk kan zijn, vooral voor onze kwetsbare inwoners. Het is daarom cruciaal dat we samen zorgen dat we de beste hulp en ondersteuning bieden aan onze kwetsbare inwoners tijdens hitteperiodes."

Han Gloudemans, huisarts en bestuurder bij Zorggroep Haringvliet, voegt toe: "Met name ouderen en jonge kinderen lopen een groter risico op klachten door hitte. Het is essentieel om voldoende te drinken, uit de zon te blijven en niet te actief te zijn in de buitenlucht of te sporten. Op www.thuisarts.nl staan betrouwbare adviezen en video's over hoe u kunt omgaan met warm weer."

Zelfzorg en zorg voor elkaar tijdens hitte worden steeds crucialer, benadrukt Christina Leppink van GGD Rotterdam-Rijnmond. "Hitte vormt voor bepaalde mensen een groter risico dan voor anderen, waarbij ouderen de grootste risicogroep vormen. Bij hen is de temperatuurregulatie van het lichaam vaak minder efficiënt en hebben ze minder dorstgevoel."

Bij aanhoudende warme weersomstandigheden kunnen klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid, hoofdpijn en huidklachten zoals jeuk en uitslag optreden. Uitdroging is ook een risico, met mogelijke gevolgen zoals kramp en bewusteloosheid, vooral bij ouderen en mensen met hart- en vaatziekten, wat kan leiden tot levensbedreigende situaties.

Jan van Gurp, voorzitter van de ouderenvereniging PCOB GO, die ook deelnemer is, is verheugd met het lokale hitteplan. "Het komt eigenlijk neer op een eenvoudige boodschap: Let extra op elkaar tijdens hitte, in het bijzonder voor de kwetsbare groepen zoals ouderen. Geef bijvoorbeeld iemand die in de tuin aan het werk is een extra glas water of informeer bij uw buurvrouw of het nog leefbaar is in huis. Zorg voor elkaar, het hoeft niet ingewikkeld te zijn, als we het maar doen."

Waarschuwingssysteem

Het Lokaal Hitteplan Goeree-Overflakkee is een initiatief van de gemeente en GGD Rotterdam-Rijnmond. Verschillende partijen, zoals (thuis)zorginstellingen, kinderopvangorganisaties en huisartsen, hebben meegedacht over de inhoud van het plan. De verwachting is dat er in de komende jaren steeds meer partijen zullen aansluiten bij een zogenoemd Hittenetwerk.

Voor Goeree-Overflakkee treedt het lokale hitteplan in werking zodra het Nationaal Hitteplan van het RIVM geactiveerd wordt. Het RIVM activeert dit plan bij de verwachting van aanhoudende hitte of extreem hoge temperaturen, wat bijna jaarlijks gebeurt. Het is een waarschuwingssysteem waarbij het RIVM organisaties, (zorg)professionals en mantelzorgers informeert over de verwachte hitte.

Dit systeem werkt lokaal op dezelfde manier. Wanneer het Hitteplan geactiveerd wordt, verzoekt de GGD via de gemeente (zorg)organisaties en mantelzorgers om passende maatregelen te nemen, zoals voldoende drinken en beperking van lichamelijke inspanning. De gemeente informeert vervolgens de bekende (zorg)organisaties via e-mail en vraagt aan stichting ZIJN om mantelzorgers op de hoogte te stellen. Daarnaast besteedt de gemeente via haar sociale mediakanalen aandacht aan de te nemen maatregelen.

Hoewel de partijen al hitteprotocollen hebben met maatregelen bij extreem warm weer, denken zij met deze afspraken, samenwerking en structuur de ondersteuning en zorg voor kwetsbare inwoners bij hitte te verbeteren en te versterken. Denk aan praktische tips in de wachtkamer bij de huisarts, aandacht via de sociale mediakanalen van de organisaties en een informatiepakket voor scholen. De gemeente zet ook in op watertappunten en koelere locaties in de gemeente.



Door Internetredactie Omroep Archipel