Hoe de kerkgracht van Sommelsdijk verdween

Ruim honderd jaar geleden liet het bestuur van de gemeente Sommelsdijk de plaatselijke kerkgracht dempen. Nummer 74 van De Ouwe Waerelt gaat uitgebreid in op de totstandkoming van het besluit en de gevoelens die dat met zich meebracht.

Op Goeree-Overflakkee zijn in de loop der tijd meerdere kerkgrachten verdwenen. Denk aan die van Middelharnis, Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Alleen de grachten van Nieuwe-Tonge en Dirksland hebben de dempwoede overleefd. De redactie van De Ouwe Waerelt is van plan om ook in de historie van andere kerkgrachten te duiken.

Het nieuwe nummer van De Ouwe Waerelt bevat daarnaast een artikel met veel foto’s over de aanleg van de Grevelingendam. In 2025 is het zestig jaar geleden dat deze verbinding feestelijk werd geopend.

Wie wil weten waar de naam ‘Kwade Hoek’ vandaan komt, kan daarover lezen in De Ouwe Waerelt. Het blad bevat ook een artikel over onrust en plundering in Oude-Tonge aan het eind van de achttiende eeuw. Verder: van alles over de Groningse familie Ter Cock op Goeree-Overflakkee. In een interview met de 14-jarige vwo-leerling Noah ’t Mannetje vertelt Pau Heerschap over de tijd van de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding.

De Ouwe Waerelt is een uitgave van de Historische en Archeologische Vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte. Leden van De Motte ontvangen De Ouwe Waerelt gratis in de bus. Het blad is ook te koop bij boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk en bij Dekker en Van Esbroek (Primera) in Middelharnis.

Lid worden van De Motte kan via de ledenadministratie van de vereniging: telefoon 06-11880882 of e-mail historischeverenigingdemotte@gmail.com. Zie ook: www.demotte.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel