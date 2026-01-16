Hoe een live-uitzending in 1995 een CT-scan mogelijk maakte voor het ziekenhuis

In 1995 organiseerde de gemeenschap van Dirksland een inzamelingsactie om een CT-scan voor het lokale ziekenhuis te financieren. Dankzij een live-uitzending van de lokale omroep en bijdragen van bewoners en bedrijven kwam het benodigde bedrag uiteindelijk bijeen, waardoor het ziekenhuis eindelijk over eigen scanapparatuur beschikte.

Door Ron Broekhart

Het ziekenhuis kon destijds slechts incidenteel gebruikmaken van een mobiele CT-scan, waardoor snelle diagnoses vaak moeilijk waren. Zonder een eigen apparaat liep het ziekenhuis het risico belangrijke zorg te verliezen. Dokter Huisman en voormalig woninginrichter Van Zielst waren de initiatiefnemers van de actie en hadden via het bedrijfsleven al 57.000 gulden ingezameld. Dit was echter onvoldoende om een nieuwe CT-scan aan te schaffen.

Live-uitzending

De lokale omroep SLOF (Stichting Lokale Omroep Flakkee), van de toenmalige gemeente Dirksland, organiseerde een live-uitzending vanuit het prieel van De Staver in Middelharnis. "Ik zat bij de radio en iedereen zei dat dit wel iets voor mij zou zijn. We hadden geen kennis of ervaring, maar iedereen deed mee. Het geeft mij nog steeds een gelukzalig gevoel dat we dit met elkaar hebben gedaan," vertelt presentatrice Désirée van Halewijn.

Cameraman Kees Hotting voegt toe: "De voorbereiding duurde ongeveer een jaar. Vrijwel alle organisaties op het eiland werkten mee. Het geld werd die avond opgehaald en geteld in De Staver, en op een scorebord bijgehouden."

Bijzondere bijdragen

Radiomaker Maarten de Korte en Désirée van Halewijn vormden het presentatiekoppel. Aan het einde van de avond was ongeveer 328.000 gulden ingezameld, waarna supermarkt C1000 het bedrag afrondde tot 330.000 gulden. De chauffeursvereniging van Goeree-Overflakkee hielp bij het vervoer van de CT-scan uit Zwitserland en zamelde daarnaast nog eens 53.000 gulden in door hun leden een snipperdag te laten inleveren. De totale kosten van de CT-scan bedroegen circa 500.000 gulden; het resterende bedrag werd door andere partijen gefinancierd.

Het resultaat

Dankzij de samenwerking van de gemeenschap en lokale organisaties kon het ziekenhuis beschikken over een eigen CT-scan. "Het was fantastisch dat we dit samen konden doen en zo’n resultaat neerzetten. We wonen op een eiland dat de koppen bij elkaar steekt als er iets georganiseerd moet worden," vertelt van Halewijn.

De uitzending werd opgenomen op videobanden, zodat het later kon worden teruggekeken. Zowel Van Halewijn als De Korte kijken met trots terug: "We zouden het zo weer doen," zeggen ze eensgezind.

Tegenwoordig is Désirée van Halewijn onder meer werkzaam als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Maarten de Korte en Kees Hotting zijn nog steeds actief als vrijwillige medewerkers bij de omroep.

