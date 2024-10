Hoe gaat de gemeenteraad de plannen voor de leefomgeving volgen?

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op donderdag 17 oktober 2024 het Integraal Maatschappelijk Beleidskader vastgesteld. Dit plan beschrijft hoe de gemeente de leefbaarheid, sociale samenhang en duurzaamheid op het eiland wil verbeteren. Het kader brengt verschillende beleidsterreinen samen, zoals het beheer van de openbare ruimte, het stimuleren van sociale initiatieven en het bevorderen van een duurzame leefomgeving. Het doel is om een prettige, veilige en inclusieve leefomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en waarin ruimte is voor zowel natuur als recreatie.

Door Linda van der Klooster

Het beleidskader richt zich niet alleen op de fysieke inrichting van de leefomgeving, maar benadrukt ook sociale en economische aspecten zoals bewonersinitiatieven, recreatie en groenvoorzieningen. Door concrete doelen te stellen en de voortgang via prestatie-indicatoren (KPI's) te monitoren, wil de gemeente zorgen dat deze plannen bijdragen aan een duurzame en verbonden samenleving. "Iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte doet een beroep op deze ruimte en heeft er doorgaans ook een mening over," verklaarde wethouder Henk van Putten tijdens het debat. "En dat mag, en dat moet. Het gaat immers over onze leefomgeving."

Kantelpunt

Met de presentatie van dit document staat de gemeente volgens de wethouder op een belangrijk kantelpunt. "Het geeft ons eindelijk inzicht en overzicht. Het is geen eindpunt, maar eerder een begin, ondanks het intensieve traject dat we hebben doorlopen om tot dit punt te komen." Het opstellen van het beleidskader heeft ruim drie jaar geduurd, met veel overlegmomenten en klankbordsessies met de gemeenteraad. Tijdens de vergadering waarin het stuk werd vastgesteld, was er weinig kritiek vanuit de gemeenteraad, en diverse partijen spraken zelfs hun complimenten uit.

"Het geeft een compleet beeld van de fysieke leefomgeving, met oog voor de sociale componenten," zei Petra 't Hoen van de PvdA. De partij is enthousiast over het stimuleren van bewonersinitiatieven zoals moestuinen en dierenweides. "Heel goed voor de cohesie en binding in de buurt, en het verdient onze uitwerking." Ook VVD-raadslid Ellen Nijssen complimenteerde het plan: "Een leefomgeving waarin iedereen prettig en veilig kan wonen, werken en verblijven. Dat moeten we ook financieel waarderen, maar dat wordt nog een hele klus vanaf 2026."

Stupid

Jan Zwerus was minder optimistisch en bekritiseerde het plan vanwege het ‘ambtelijke en ideologische taalgebruik'. Hij riep op om het eenvoudiger te maken: "Keep it simple, stupid."

Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie suggereerde om een ecoloog in te zetten om mee te denken over de doelstellingen. Wethouder Van Putten bevestigde dat dit recent besproken is in het directieoverleg en dat er inderdaad veel motivaties te bedenken zijn om een ecoloog te benoemen en dat hij daar hoopvol over is.

Een veelbesproken onderwerp tijdens de vergadering was hoe de ambities van het beleidskader kunnen worden gemeten. De wethouder legde uit dat dit via kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) zal gebeuren, die verder worden ontwikkeld na de vaststelling van het beleidskader. De grootste uitdaging voor de toekomst blijft echter de financiering. Wethouder Van Putten stelde de hamvraag: "Wat is die openbare ruimte ons waard?" Vooral de structurele kosten vanaf 2026 zorgen voor spanning, aangezien de gemeente dan minder geld ontvangt van het Rijk.

Afvalbeleid

Adriaan Kastelein van de SGP benadrukte het belang van zorgvuldige afwegingen: "Er moet goed gekeken worden naar de noodzaak van investeringen, en misschien moeten er keuzes worden gemaakt." Ook vroeg hij de wethouder naar de stand van zaken rondom de klachten over het PMD-afval en de evaluatie van het afvalbeleid.

Mariëlle van den Berg-Mostert wees erop dat verbeteringen niet altijd meer geld hoeven te kosten. "Zeker op het gebied van groen, maar ook op andere gebieden, kunnen sommige verbeteringen juist goedkoper zijn en minder onderhoud vergen."

Omdat ook het afvalbeleid onderdeel is van het Integraal Maatschappelijk Beleidskader, werd wethouder Markwat gevraagd om een reactie. Hij gaf aan dat de PMD-overlast (plastic, metalen en drinkkartons) de afgelopen weken significant is afgenomen volgens de afval-BOA's. De inzet van de afval-BOA's is daarom verlengd, om te voorkomen dat de situatie weer verslechtert. Het gehele afvalbeleid wordt in de tweede helft van 2025 geëvalueerd.