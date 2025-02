Hoe krijg je jongeren enthousiast voor een vervolgopleiding?

Jongeren kiezen minder vaak voor vervolgopleidingen na hun VMBO-opleiding in de richting van Horeca, Bakkerij en Recreatie. Dat is een landelijke trend, die ook op het eiland te merken is.

De RGO Beroepscampus organiseert enkele keren per jaar branchetafelbijeenkomsten met ondernemers van verschillende takken van de beroepssector. Daar is dit onderwerp ook aan de orde gekomen. De opleiding en de ondernemers denken gezamenlijk over nieuwe ideeën om jongeren te enthousiasmeren voor beroepen binnen deze sectoren.

Ideeën

“Wij zijn aangesloten bij de branchetafel om daar samen te kijken wat de behoefte is vanuit de markt”, legt slager Carola Post uit. “Ik praat vanuit de markt, in dit geval vanuit de slagerij en traiteur, maar ook de bakker zit daar en ook de horeca heeft behoefte aan structuren in de opleidingen die aansluiten bij hen en daar mogen we over discussiëren en ideeën opdoen en dat is heel fijn.”

Tijdens de branchetafel overleggen de ondernemers met de opleidingen hoe ze beter op elkaar kunnen aansluiten. “Op dat moment komen er ook ideeën. Zoals gastlessen geven aan jongeren over het werk. Of laat jongeren een keertje komen kijken in de praktijk, in welke branche dan ook.”

Om personeel te werven maakt de slagerij gebruik van social media. “We merken dat Insta en TikTok echt wel die jeugd pakt. Maar Facebook doen we ook, vooral voor de oudere dames en heren die hier ook willen werken.”

In de buurt

Vaak kiezen jongeren alleen maar voor een vervolgopleiding omdat de school in de buurt is. Daar heeft het Albeda een oplossing voor.

“Je hebt natuurlijk een aantal basisvakken en basisvaardigheden die je nodig hebt”, zegt opleidingscoördinator Güvenç Ayaz van vervolgopleiding Albeda MBO, gevestigd in hetzelfde gebouw als het RGO VMBO. “En natuurlijk kan je daarnaast altijd als opleiding met ondernemers in gesprek gaan. Vragen wat zij nog toe willen voegen. Ook overleggen we met het VMBO. Als de leerlingen dan naar ons doorstromen, dan hoeven ze wat ze daar al gedaan hebben, bij ons niet meer te doen natuurlijk. Zo kunnen ze dan een stap verder.”

Noah Votee, leerling Horeca, Bakkerij en Recreatie aan het VMBO is blij dat ze voor de richting Horeca, Bakkerij en Recreatie heeft gekozen. “Ik wilde vroeger docent worden”, zegt ze. “Toen ik bij HBH ging kijken, zei iets in mij toch dat ik dit later wil gaan doen. Dus het is eigenlijk heel onverwacht, maar ik ben blij dat ik het heb gekozen. Ik vind bakken leuk en het kunnen verbeteren in wat ik al kan doen om er nog verder in te kunnen gaan.”

Enthousiasme

“Het enthousiasme is heel erg aanwezig in de eerste en de tweede”, zegt Ronald Dolk, docent Horeca, Bakkerij en recreatie aan het VMBO. “In de derde gaat dat ook nog wel. Maar dan zie je dus uiteindelijk, als je een klas hebt van 28 leerlingen, dat misschien een acht- of negental daarvan de horeca ingaat. En dan gaan er nog een aantal de bakkerij in. En de rest gaat wat anders doen. Er is dus veel uitstroom.”

Ook het imagoprobleem van de beroepen kan aangepakt worden. Om dit beeld te verbeteren, is het belangrijk een realistische, maar ook actuele voorstelling van zaken te geven, bijvoorbeeld over het aantal uren en de werklast. Ook interessante stages kunnen daarbij helpen.

“Zorg voor goede leermeesters in de bedrijven”, raadt Dolk aan. “Ik zelf had altijd maximaal twee leerlingen tussen de 16 en 19 onder mijn hoede. Zo krijg je in ieder geval enthousiaste mensen terug die het horecavak leuk vinden. En daar hun eigen weg in hebben gevonden. Dat is wel mooi.”

Vakantiepark

Leerling Jan van Dijk van VMBO Horeca, Bakkerij en Recreatie gaat in april twee weken stage lopen. “Ik wil gaan kijken bij een vakantiepark”, zegt hij. “Want daar heb je en de horeca en recreatie. Dus dan kan ik er twee in één gaan doen.”

De slagerij van Carola Post heeft momenteel voor de tweede keer een stagiaire. “Dat is onwijs leuk om te doen, want je ziet ze gewoon van bijna niets wetend groeien naar een dame of een heer die dan op een gegeven moment ontdekt dat ze toch wel leuk vindt. Of niet, want dat kan ook. Maar ze vinden het vaak wel leuk om te zien en te ervaren wat er gebeurt.”

Carola Post doet namens de branchetafel een uitnodiging aan jongeren en hun ouders om eens een kijkje te nemen bij de opleiding of in de winkel. “Want het is zo’n fantastisch mooi beroep. Je bent met een mooi, vers product bezig en je bent met je handen bezig en dat heeft de toekomst. De mensen blijven altijd wel eten.”



