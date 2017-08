Hoe veilig is de gemeente Goeree-Overflakkee?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1309 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het onderzoek start rond 10 augustus 2017.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving en het optreden van de gemeente, de politie en de brandweer. Dit onderzoek wordt jaarlijks op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau uitgevoerd door I&O Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeenten doen op vrijwillige basis mee en kunnen dit jaarlijks of tweejaarlijks doen. De gemeente Goeree-Overflakkee doet iedere twee jaar mee aan dit onderzoek. Dit jaar begint het onderzoek rond 10 augustus 2017. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in maart 2018 bekend.

Locoburgemeester Frans Tollenaar benadrukt het belang van deelname aan de Veiligheidsmonitor: "Met dit onderzoek willen we te weten komen wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid van hun woonomgeving vinden. Ik hoop dan ook dat veel inwoners mee gaan doen aan het onderzoek. Alleen bij een hoge deelname ontstaat een goed en representatief beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente en kunnen we ook gericht ons veiligheidsbeleid hierop afstemmen".

Online of schriftelijke vragenlijst

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.veiligheidsmonitor.nl.